"Барыс" уступил "Сибири" – третье поражение подряд

Команда выпала из зоны плей-офф на Востоке.

Казахстанский "Барыс" уступили в матче регулярного сезона КХЛ против новосибирской "Сибири" со счетом 1:3, сообщает zakon.kz.

Игра проходила в Новосибирске, и хозяева открыли счет на старте второго периода благодаря сольному проходу Никиты Шашкова, передает официальный сайт ХК "Барыс".

"Барыс" отыгрался в середине отрезка, точным броском в касание отметился Якоб Лилья. Однако на перерыв хозяева все равно ушли лидерами – гол Миловзорова в большинстве вывел "Сибирь" вперед.

На последней минуте третьего периода при пустых воротах Блэкер недозволенным приемом остановил Олега Ли на подходе к воротам - рефери засчитали гол.

Это третье подряд поражение казахстанцев. Команда выпала из зоны плей-офф на Востоке.

"Барыс" уступает в Новосибирске и отправляется в Сочи, где в среду сыграет с местной одноименной командой.

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