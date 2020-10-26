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В Беларуси оценили экономический ущерб от забастовок

Пока все ограничилась стихийными акциями сотрудников некоторых предприятий и студентов вузов.

Фото : vsedela.ru26 октября 2020, 22:34

Министр промышленности Беларуси Петр Пархомчик заявил, что призывы к забастовкам не повлияли на работу предприятий в республике, сообщает zakon.kz.

Абсолютно нет (экономического ущерба – ред.). Продукция производилась в штатном режиме и отгружалась потребителю, - заявил Пархомчик, которого цитирует госагентство БелТА.

По его словам, организации Министерства промышленности работают в обычном режиме, несмотря на определенные волнения. Он отметил, что в обеденный и технические перерывы люди на предприятиях собирались и обсуждали текущую ситуацию и добавил, что накануне "отдельные чаты" призывали сотрудников предприятий ломать оборудование и нарушать технологические процессы, чтобы те, кто выйдут на работу, не смогли выполнять свои обязанности.

Пенсионеры вышли на шествие, которое проследовало по проспекту Независимости в сторону Октябрьской площади.

К тотальной забастовке с 26 октября ранее призвала лидер оппозиции Светлана Тихановская. Однако, пока все ограничилась стихийными акциями сотрудников некоторых предприятий и студентов вузов.


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