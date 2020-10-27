Ветхие дома столицы не могут ни снести, ни отремонтировать

Жильцы подозревают, что чиновники намерено тянут время.

Уведомления о выселении жителям трущоб города вручили несколько лет назад. Но ни сноса, ни компенсации в ближайшее время ожидать не приходится, сообщает zakon.kz.

Жильцы подозревают, что чиновники намерено тянут время, передает КТК.

Жители теперь не могут ни продать жилье, ни строить, ни даже заложить. А понимая, что земельные участки все равно изымут, люди перестали следить за домами. Отчего их аварийное состояние лишь усиливается и большинство домов уже пришло в негодность. В некоторых просто опасно жить.

Чиновники продолжают изымать земельные участки для расширения улицы. Но уже не все могут рассчитывать на госвыплаты.

Сносить планируется только те дома, которые находятся по обе стороны улицы Асан Кайгы. Интересы остальных жителей района никак не затрагиваются. Хотя они также надеются на переселение. Кроме того, люди уверены, что расширение улицы ухудшит жилищные условия владельцев прилегающих земельных участков.

Компанию им обещают составить и те, кто против выселения. И таковых здесь немало. Многие уже даже решили, что чиновники специально затягивают время.

Людям невыгодно под снос уходить. Нам вообще лучше здесь вот так жить, чем нам новые квартиры, которые нам оценят по участкам. Мы не можем ни восстановить свои старые дома, ни перестроить. Они как будто ждут, пока они рухнут, чтобы деньги нам дать только за землю, - считает Жомарт Киялов.

В акимате рассказали, что действительно ждут, но не пока дома рухнут, а денег из бюджета. Выяснилось, что изъятию подлежат 250 земельных участков. Согласились на условия чиновников 60 владельцев. Им уже выплатили компенсацию. Еще троих заставили через суд. С остальными переговоры продолжаются.

Я обязан это сделать, но у меня опять нет этих денег, не выделили их. Поэтому говорю: подождите, пожалуйста. Мы будем заявляться. Каждый любой момент. Последние деньги ноябрьские, условно говоря, неосвоение бюджета идет. Деньги перераспределили, вот все, что у нас было по решению суда, мы все выплатили, - говорит директор ГКП "Городская недвижимость" города Нур-Султана Александр Строчков.

На сегодня из бюджета на выкуп земельных участков уже направлено более 2,5 миллиарда тенге. Тогда как общая стоимость проекта – почти 10 миллиардов. Когда выделят остальные деньги, никто не знает. Поэтому чиновники и просят подождать. Впрочем, выбора у горожан нет.

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