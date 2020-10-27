В Нур-Султане прошел первый турнирный день ATP 250 Astana open

Легких матчей в первый день не было, теннисисты в большинстве случаев определяли победителя в трехсэтовых матчах и на тай-брейках.

Astana Open, итоги первого дня: на турнире серии ATP 250 в Нур-Султане определились все участники основной сетки: к уже попавшим в главную часть турнира теннисистам присоединились четверо победителей квалификационного раунда: Аслан Карацев, Дамир Джумхур, Юити Сугита и Эмиль Руусувуори.

Во второй половине игры начались игры 1/16 финала. Легких матчей в первый день не было, теннисисты в большинстве случаев определяли победителя в трехсэтовых матчах и на тай-брейках.

Внимание казахстанских болельщиков в первый день турнира было приковано к матчу Дмитрия Попко. Представитель Казахстана получил уайлд-карт от организаторов и выложился на полную, чтобы оправдать этот шанс. Ему совсем немного не хватило до победы.

В матче первого раунда соперником Дмитрия Попко был представитель Молдовы Раду Албот (85-я ракетка мира).

Матч отметился долгими зрелищными розыгрышами. Теннисисты в самом начале первого сета обменялись брейками. Дмитрий Попко снова взял подачу соперника при равном счете 4:4 и затем успешно завершил первую партию в свою пользу.

Уступая 4:1 во втором сете, казахстанец сравнял счет, но Албот все-таки забрал два последних решающих гейма. В третьем сете борьба продолжалась до последнего, сильнее в конце оказался Раду Албот: 6:4, 4:6, 6:4.

Я не нервничал так, как обычно, старался думать, что это обычный мачт. Я привык к корту и чувствовал себя достаточно комфортно. Но, мне кажется, в некоторые моменты играл слишком пассивно, не предпринял каких-то решительных действий, просто ждал ошибки соперника, и это, конечно, меня подвело. У меня было пять брейк-поинтов, и, к сожалению, на них мне не хвалило уверенности. Возможно, я так сильно хотел выиграть, что в нужный момент не использовал свой шанс, – сказал Дмитрий Попко после игры.

В основной сетке мужского одиночного турнира осталось трое казахстанцев: Михаил Кукушкин, Александр Бублик и еще один обладатель уайлд-кард Александр Недовесов.

Игровой день на Центральном корте закрывали одни из самых зрелищных матчей первого дня. Их болельщики ожидали больше всего, в том числе потому, что в столице Казахстана играли звезды тенниса первой величины, хорошо знакомые любителям тенниса по ярким выступлениям на турнирах большого шлема.

Бывшая седьмая ракетка мира Фернандо Вердаско (Испания) и его соперник по первому раунду Джеймс Дакворт (Австралия) провели невероятный по красоте матч. Оба подавали со скоростью за 200 километров в час, не уступали друг другу в технике, показали вариативный и высококлассный теннис. Вердаско одержал победу в первом сете, во втором два сетбола было у Дакворта, но австралиец упустил свою возможность. А на тай-брейке точнее снова был Вердаско: 6:4, 7:6 (7:5).

64-й номер мирового рейтинга Фрэнсис Тьяфу за выход в 1/8 играл с франзузом Корентеном Муте. Тьяфу выглядел увереннее и на подаче, и выполняя точные резаные удары. Муте несколько раз спорил с главным судьей и в итоге получил предупреждение. После напряженного финального гейма первого сета француз стал больше нервничать и чаще ошибаться. Американский теннисист спокойно довел встречу до заслуженной победы: 6:3, 6:2.

Все результаты первого дня Astana Open

Второй квалификационный раунд:

Аслан Карацев (Россия) – Алексей Попырин (Австралия): 6:3, 6:3;

Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) – Янник Ханфман (Германия): 6:4, 6:4;

Юити Сугита (Япония) – Марк Полманс (Австралия): 3:6, 6:2, 7:6 (7:5);

Эмиль Руусувуори (Финляндия) – Виктор Троицки (Сербия): 6:3, 6:7 (3:7), 6:3.

1/16 финала:

Раду Албот (Молдова) – Дмитрий Попко (Казахстан): 6:4, 4:6, 6:4;

Фернандо Вердаско (Испания) – Джеймс Дакворт (Австралия): 6:4, 7:6 (7:5);

Фрэнсис Тьяфу (США) – Корентен Муте (Франция): 6:3, 6:2;

Томми Пол (США) – Стефано Травалья (Италия): 7:6 (7:2), 6:3;

Кэмерон Норри (Великобритания) – Джордан Томпсон (Австралия):

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