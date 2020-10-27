Прогноз погоды по территории Казахстана на 27 октября
.На большей части территории Казахстана пройдут осадки в виде дождя и снега.
Под влиянием ложбины циклона на большей части территории Казахстана пройдут осадки в виде дождя и снега, сообщает zakon.kz.
Лишь на западе, юго-западе и юго-востоке РК ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, в северных регионах с низовой метелью, на юге с пыльной бурей, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".
В Жамбылской, Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра 15-20, днем порывы 23-28 м/с, в Жамбылской области на юго-западе области 30 м/с и более.
В Туркестанской области местами ожидаются пыльная буря, усиление ветра 15-20, днем порывы 23-28 м/с.
В Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской областях местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра на большей части 15-20, порывы 23-28 м/с.
В Карагандинской, ночью в Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра ночью местами, днем на большей части 15-20 м/с, днем порывы 23-28 м/с.
В Павлодарской области местами ожидаются туман, усиление ветра ночью на большей части 15-20, местами 23-28 м/с, днем местами 15-20 м/с.
В Актюбинской области местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20, днем порывы 23 м/с.
В Алматинской области в районе Жаланашколя ожидается усиление ветра 15-20, днем порывы 25 м/с.
В Западно-Казахстанской, ночью и утром в Атырауской областях местами ожидается туман.
Прогноз погоды в Алматы: днем 19°, ясно.
Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 1°, облачно.
Прогноз погоды на 27 октября.
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