Горячие новости
Читайте также

В Турции обвинили Макрона в следовании фашистскому сценарию

В Анкаре заявили о необходимости призвать Макрона к ответу за его заявления о мусульманах.

Фото : eer.ru27 октября 2020, 06:32

Президент Франции Эммануэль Макрон своими высказываниями об исламе и мусульманах "следует фашистскому сценарию", сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом заявил глава Управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

В администрации Реджепа Тайипа Эрдогана также высказали мнение о том, что Макрон может «от исламофобии перейти к антисемитизму».

Макрон не просто дискриминирует мусульман в своей стране и Европе, он делает это из политических соображений, используя в своих целях страхи и невежество. Макрон следует старому фашистскому сценарию, который был нацелен на евреев в Европе. Мы должны призвать к ответственности таких безответственных деятелей, чьи заявления и действия являются не просто следствием, а причиной враждебности по отношению к исламу, — сказал Алтун.

По его мнению, Макрон словесно "нападает на Турцию и президента", так как они являются живыми доказательствами того, что Средиземноморский регион не является "собственностью или колонией Европы". Однако Турция противостоит его расистскому и колониальному мышлению, добавил Алтун.

Днем ранее Эрдоган порекомендовал Макрону проверить психику. После этого Франция отозвала посла в Турции для консультаций.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты