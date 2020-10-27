В Турции обвинили Макрона в следовании фашистскому сценарию

В Анкаре заявили о необходимости призвать Макрона к ответу за его заявления о мусульманах.

Президент Франции Эммануэль Макрон своими высказываниями об исламе и мусульманах "следует фашистскому сценарию", сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом заявил глава Управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

В администрации Реджепа Тайипа Эрдогана также высказали мнение о том, что Макрон может «от исламофобии перейти к антисемитизму».

Макрон не просто дискриминирует мусульман в своей стране и Европе, он делает это из политических соображений, используя в своих целях страхи и невежество. Макрон следует старому фашистскому сценарию, который был нацелен на евреев в Европе. Мы должны призвать к ответственности таких безответственных деятелей, чьи заявления и действия являются не просто следствием, а причиной враждебности по отношению к исламу, — сказал Алтун.

По его мнению, Макрон словесно "нападает на Турцию и президента", так как они являются живыми доказательствами того, что Средиземноморский регион не является "собственностью или колонией Европы". Однако Турция противостоит его расистскому и колониальному мышлению, добавил Алтун.

Днем ранее Эрдоган порекомендовал Макрону проверить психику. После этого Франция отозвала посла в Турции для консультаций.

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