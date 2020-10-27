Появилась технология, отслеживающая смартфон с точностью до метра
До сих пор такого позиционирования можно достичь лишь при использовании профессионального оборудования.
Фото : pixabay27 октября 2020, 07:12
Производитель смартфонов и носимой электроники Oppo создал алгоритм высокоточного позиционирования гаджетов при навигации, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.
О новой разработки китайской компании сообщает Gizmochina.
Технология, получившая название RTK, по заявлению разработчиков, позволяет достичь точности до 1 метра при навигации по смартфону. До сих пор такого позиционирования можно достичь лишь при использовании профессионального оборудования.
Для алгоритма используется информация, поступающая от GPS, мобильной сети и датчиков в смартфоне, например, гироскопа. Как обещают в Oppo, RTK еще и способно уменьшать помехи сигнала.
Первые смартфоны, способные обеспечить высокоточную навигацию по этому алгоритму, хотят представить уже в 2021 году.
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