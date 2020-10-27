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Правозащитники сообщили почти о 300 задержанных на протестах в Беларуси

Большинство людей задержаны на акциях протеста в Минске.

Фото : РБК27 октября 2020, 08:45

Не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил, что располагает данными примерно о 300 задержанных на акциях протестах в Беларуси в понедельник, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Правозащитники публикуют на своем сайте список задержанных, в нем 298 человек, но он еще обновляется. По их информации, задержания происходили в разных городах республики, но большинство людей задержаны на акциях протеста в Минске.

В понедельник оппозиция проводит в стране протесты разных масштабов и форматов в рамках объявленной общенациональной забастовки. В частности, в течение дня организовывались акции в поддержку забастовок у проходных предприятий, локальные "цепочки солидарности", попытки блокировки дорог.

Днем оппозиция провела масштабное шествие по проспекту Независимости в Минске, а вечером планировала собраться на площади Независимости в столице, но силовики не дали это сделать и оцепили площадь, тогда сторонники оппозиции направились от площади по центральному проспекту в направлении Октябрьской площади, затем Площади Победы и площади Якуба Коласа.

По сообщениям очевидцев, силовики провели ряд задержаний на этом участке проспекта по мере движения протестующих.

В воскресенье истек срок "ультиматума", который экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская ранее предъявила властям республики.


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