В поселке Жетыбай построена новая модульная станция очистки канализационной воды
На объекте завершены основные строительно-монтажные работы.
Фото : пресс-служба27 октября 2020, 10:11
В селе Жетыбай Каракиянского района в рамках программы "Дорожная карта занятости" построено канализационное сооружение, передает zakon.kz.
Об этом сообщил Куаныш Асанов, аким села Жетыбай.
На объекте завершены основные строительно-монтажные работы. Сейчас идет монтаж, установка, технологического оборудования и запуск комплекса. После запуска станции очистки канализационной воды будет решен вопрос, который вызывал жалобы жителей сел, - сказал аким села Куаныш Асанов.
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