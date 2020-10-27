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В поселке Жетыбай построена новая модульная станция очистки канализационной воды

На объекте завершены основные строительно-монтажные работы.

Фото : пресс-служба27 октября 2020, 10:11

В селе Жетыбай Каракиянского района в рамках программы "Дорожная карта занятости" построено канализационное сооружение, передает zakon.kz.

Об этом сообщил Куаныш Асанов, аким села Жетыбай.

На объекте завершены основные строительно-монтажные работы. Сейчас идет монтаж, установка, технологического оборудования и запуск комплекса. После запуска станции очистки канализационной воды будет решен вопрос, который вызывал жалобы жителей сел, - сказал аким села Куаныш Асанов.


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