Предпринимателей будут кредитовать за трудоустройство безработных

Начата подготовительная работа по продолжению Дорожной карты занятости в 2021 году.

На заседании правительства министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов рассказал об усовершенствованных подходах в Дорожной карте занятости на 2021 год по трудоустройству казахстанцев, передает корреспондент zakon.kz.

Начата подготовительная работа по продолжению Дорожной карты занятости в следующем 2021 году, - сказал Нурымбетов.

В связи с этим, по его словам, в Дорожной карте усовершенствованы подходы к созданию новых постоянных рабочих мест.

Предполагается создание рабочей группы с участием госорганов, контролирующих органов, депутатов Парламента по отбору инфраструктурных проектов на центральном уровне в целях обеспечения качества реализуемых проектов.

Предусматривается определение лимитов финансирования по регионам в соответствии с численностью безработных, самозанятых, а также на строительство новых объектов, которые создадут постоянные рабочие места и на кредитование предпринимательства при условии создания постоянных рабочих мест, - добавил глава ведомства.

Помимо этого, в рамках Дорожной карты на 2021 год рекомендуется "не рассматривать проекты, предусматривающие ремонтные работы с меньшей продолжительностью занятости и объекты республиканской собственности, а также капиталозатратные проекты".

Уважаемые коллеги, надеемся, что результаты совместной работы в сфере занятости окажут положительное влияние на сохранение социально приемлемого уровня безработицы и неснижение доходов населения, - подытожил Нурымбетов.

Оксана Скибан, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!