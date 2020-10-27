Мамин и министр торговли США дали старт работе Казахстанско-американского Делового совета

Мамин подчеркнул рост относительной конкурентоспособности казахстанской экономики на фоне высокого уровня устойчивости реального сектора.

Премьер-Министр РК Аскар Мамин и министр торговли США У. Росс приняли участие в онлайн-церемонии открытия Казахстанско-американского Делового совета при Торговой палате США, сообщает zakon.kz.

Глава Правительства отметил, что Соединенные Штаты Америки являются одними из крупнейших экономических, торговых и инвестиционных партнеров Казахстана.

За годы независимости РК приток прямых инвестиций из США в Казахстан превысил $53 млрд или 15% от общего объема привлеченного иностранного капитала. Ведущие американские компании широко представлены в машиностроительном, химическом, строительном, ИТ, агропромышленном горно-металлургическом и нефтегазовом секторах экономики РК. Премьер-Министр отметил, что по мере выхода казахстанской экономики на восстановительную траекторию в рамках текущего кризиса на мировых рынках, Правительство намерено усилить работу по привлечению американских производств в РК.

По информации сайта правительства, Мамин подчеркнул рост относительной конкурентоспособности казахстанской экономики на фоне высокого уровня устойчивости реального сектора. Устойчивость национальной экономики оценили ведущие международные кредитные агентства. Moody’s, Fitch и S&P подчеркнули низкий уровень государственного долга, стабильность фискальной системы, эффективность принимаемых Правительством антикризисных мер. Премьер-Министр рассказал о Стратегическом плане развития Казахстана до 2025 года, таргетированном подходе к привлечению иностранного капитала и мерах по дальнейшему совершенствованию инвестиционного климата.

Привлечение инвестиций будет иметь большое значение для нашей новой экономической модели. Новые меры позволят инвестиционному климату РК соответствовать наиболее конкурентоспособным экономикам мира, — сказал А. Мамин.

В свою очередь, выступившие на церемонии министр торговли США У. Росс, президент Торговой палаты США Т. Донахью и главный исполнительный директор компании Chevron М. Вирт отметили, что с созданием Казахстанско-американского делового совета инвестиционное сотрудничество между странами выйдет на качественно новый уровень. При этом была подчеркнута устойчивость и привлекательность казахстанской экономики для американского бизнеса. В мероприятии в режиме телемоста приняли участие более 100 представителей ведущих американских компаний — Chevron, GE, Shell, J.P. Morgan Chase, Princeton Healthcare Alliance, Pfizer, Tyson Foods, IBM, Oracle, Facebook, Google, DuPont Pioneer и других предприятий, Госдепартамента США, Американского совета по международному образованию, члены Правительства РК, руководители АО "ФНБ "Самрук-Қазына", национальных компаний и фондов развития РК, послы РК в США Е. Казыханов и США в РК — У. Мозер.

Казахстанско-американский Деловой совет (USKZBC) при Торговой палате США объединит американские компании, ведущие коммерческую деятельность в Казахстане. Председателем Делового совета избран главный исполнительный директор компании Chevron М. Вирт.

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