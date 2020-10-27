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16-летняя девочка спасла троих детей из горящего дома 

Мать детей скончалась в больнице.

Фото : Пресс-служба МЧС РК27 октября 2020, 11:28

В Западно-Казахстанской области подросток спасла троих детей из горящего дома, сообщает zakon.kz.

27 октября 2020 года в 03:12час. в поселке Жанибек Жанибекского района Западно-Казахстанской области произошел пожар в двухквартирном частном жилом доме на площади 25 кв.м. С места пожара с признаками отравления угарным газом была госпитализирована хозяйка дома 1983 г.р., которая не приходя в сознание скончалась в больнице, - сообщил официальный представитель МЧС РК Талгата Уали.

До прибытия пожарных подразделений старшая дочь хозяйки дома 2004 г.р. через оконный проем вынесла троих малолетних детей.

Предположительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования. Пожар локализован 04:56час. На месте происшествия пожарные-спасатели спасли от пожара вторую часть двухквартирного дома, не дав огню распространится дальше, - сообщили в ведомстве.

На место происшествия выезжали 7 сотрудников 2 единицы техники ДЧС ЗКО и 7 сотрудников 1 единица техники РОП.


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