16-летняя девочка спасла троих детей из горящего дома
Мать детей скончалась в больнице.
Фото : Пресс-служба МЧС РК27 октября 2020, 11:28
В Западно-Казахстанской области подросток спасла троих детей из горящего дома, сообщает zakon.kz.
27 октября 2020 года в 03:12час. в поселке Жанибек Жанибекского района Западно-Казахстанской области произошел пожар в двухквартирном частном жилом доме на площади 25 кв.м. С места пожара с признаками отравления угарным газом была госпитализирована хозяйка дома 1983 г.р., которая не приходя в сознание скончалась в больнице, - сообщил официальный представитель МЧС РК Талгата Уали.
До прибытия пожарных подразделений старшая дочь хозяйки дома 2004 г.р. через оконный проем вынесла троих малолетних детей.
Предположительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования. Пожар локализован 04:56час. На месте происшествия пожарные-спасатели спасли от пожара вторую часть двухквартирного дома, не дав огню распространится дальше, - сообщили в ведомстве.
На место происшествия выезжали 7 сотрудников 2 единицы техники ДЧС ЗКО и 7 сотрудников 1 единица техники РОП.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5045436-86a649fbe93c4ec6cdabe7c527a4c77b
Сейчас читают