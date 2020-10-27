Слишком много стало ДТП - глава ЗКО хочет ограничить движение авто после 23.00

Разрешать только тем, кому это необходимо.

26 октября на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом аким ЗКО Гали Искалиев предложил ввести ограничение на передвижение автомобилей после 23:00 из-за участившихся ДТП с пьяными водителями, передает zakon.kz.

Теперь о приостановлении движения автотранспорта после 23:00: вчера был зафиксирован случай, когда в состоянии алкогольного опьянения ночью было совершено ДТП со смертельным исходом. Я предлагаю еще раз рассмотреть вопрос о запрете на передвижение легкового автотранспорта после 23:00 часов, - сказал Искалиев.

Он добавил, что ситуационный центр он определит, кому можно передвигаться ночью - это работники ночной смены, встречающие самолеты, поезда, грузовые машины и т.д.

Есть система, как можно фиксировать такие поездки. Сотрудники ДП могут четко на планшетах видеть, у кого есть разрешение на передвижение ночью, у кого нет. То, что у нас продолжаются массовые мероприятия, люди употребляют спиртные напитки, по ночам выезжают в город, в районы, совершают ДТП, наши люди умирают, получают травмы - это все результат, скажем так, пока мягких мер ограничительных, - сказал аким.

Он предложил оперштабу изучить этот вопрос, так как «если нет массовых мероприятий — какая необходимость ночью ездить?».

В аптеку, в больницу, в аэропорт и так далее. Чтобы получить разрешение, можно через мобильное приложение, или позвонить в службу 109, быстро фиксируют необходимость выезда. Я думаю, в этом плане проблем не должно быть. Вы когда готовы будете, вместе с управлением цифровизации, чтобы это было удобно жителям. Если надо ночью выехать, чтобы он об этом по телефону или через сайт фиксировал. Я считаю, что надо вводить нам ограничения. Слишком много ночью стало ДТП, - обратился Искалиев к и.о. главы ДП ЗКО Асхату Темиржанову. Ранее в ЗКО уже ограничивали движение авто после 23.00.

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