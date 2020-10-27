Байден перепутал Трампа с Бушем

Оговорка в речи Байдена вызвала среди комментаторов опасения по поводу состояния кандидата в преддверии выборов 3 ноября.

Кандидат в президенты США Джо Байден перепутал президента Трампа с Джорджем Бушем во время онлайн-мероприятия по сбору средств, передает zakon.kz со ссылкой на New York Post.

Ему помогла жена Джилл Байден.

Это самые важные выборы за долгое время не потому, что я баллотируюсь, а против кого я баллотируюсь. В какой стране мы будем жить? Еще четыре года Джорджа...Джорджа, и мы окажемся в положении, когда мы окажемся в другом мире, если Трамп будет избран, - сказал Байден модераторам Джорджу Лопесу и аналитику CNN Ане Наварро.

Эта оговорка в речи Байдена вызвала среди комментаторов опасения по поводу состояния кандидата в преддверии выборов 3 ноября.

"У Байдена, очевидно, деменция", "У него болезнь Альцгеймера, как мы можем избрать такого президента?", "Джо Байден назвал нашим президентом Джорджа Буша, у него точно Альцгеймер", - написали они.

Сообщается, что это не первый случай, когда Байден путался в очевидных моментах. Однажды он заявил, что встречался со школьниками, которые пережили стрельбу в школе в Паркленде, когда он был вице-президентом. Однако эта стрельба произошла в феврале 2018 года при президентстве Трампа с вице-президентом Майклом Пенсом.

Ранее он также ошибочно назвал число умерших от коронавируса американцев - 210 миллионов. Он также утверждал, что от коронавируса в мире умерли около 120 миллионов человек (при 43 млн зараженных и 1,16 млн умерших в мире на сегодняшний день).

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