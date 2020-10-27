Алматинские десантники показали класс в рукопашном бое

Участие в чемпионате приняли 10 команд.

Десантники Алматинского гарнизона участвуют в Чемпионате по армейскому рукопашному бою, передает zakon.kz.



В Алматы на базе войсковой части 61993 на прошлой неделе, с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер, состоялся состоялся Чемпионат по армейскому рукопашному бою на кубок командующего Десантно-штурмовыми войсками. Навыки владения различными видами единоборств продемонстрировали участники мероприятия.

Участие в чемпионате приняли 10 команд общей численностью 87 военнослужащих в девяти весовых категориях от 55 и свыше 90 килограммов.

Сегодня армейский рукопашный бой – современный и быстро развивающийся вид боевых единоборств, получивший большую популярность за полноконтактные поединки, зрелищность и универсальность подготовки, - отметил командующий Десантно-штурмовых войск ВС РК.

В течение трех дней зрители увидели несколько десятков боев, многие из которых заканчивались досрочной победой. За финальными поединками наблюдали командующий Десантно-штурмовыми войсками генерал-майор Каныш Абубакиров, Вице-Президент Всеказахстанской Ассоциации по боевому соревнованию Ринат Абикешев, а также заслуженные казахстанские спортсмены.

По итогам Чемпионата кубок командующего Десантно-штурмовыми войсками заслуженно достался команде войсковой части 61993, второе место – войсковой части 32363, а третье место – войсковой части 48386 Талдыкорганского гарнизона.

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