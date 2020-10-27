Столичный карантинный стационар впервые не принял авиапассажиров
Все прилетели со справками ПЦР на COVID-19.
Фото : 24.kz27 октября 2020, 13:59
Ночью 27 октября 100% авиапассажиров прибыли со справками ПЦР в Нур-Султан, передает zakon.kz.
Об этом сообщил главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов.
27 октября были введены ограничения по обязательности ПЦР справок на COVID-19 у пребывающих лиц в Казахстан международными авиарейсами, в том числе граждан Казахстана.
Ночью 27 октября в Нур-Султан прибыло из Турции 138 авиапассажиров, в том числе 101 граждан Казахстана. Все со справками ПЦР на COVID-19. Карантинный стационар Нур-Султана не принимал авиапассажиров, - отметил он.
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