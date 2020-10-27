Момент взрыва в районе "КарСити" в Алматы попал на видео

Обошлось без пострадавших.

Очевидцы сняли момент взрыва в районе "КарСити" в Алматы, передает zakon.kz.

Судя по кадрам, пламя начало усиливаться, пока в один момент не произошел взрыв.

В условиях высокой температуры и сильного задымления звено гзадодымозащитой службы продвигалось внутрь ангара для обнаружения очага. Принятыми мерами сложный пожар ликвидирован за 55 минут, в 13:58, - сообщили в ДЧС.

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По информации ДЧС города, обошлось без пострадавших.

Тушение пожара осложнялось высоким тепловым излучением из горящего металлического ангара, с места происшествия эвакуировано два газовых баллона объемом 25 литров каждый. Передана информация, что внутри ангара есть емкость с горючей жидкостью, в 13:21 произошел взрыв, пострадавших среди пожарных нет, - сообщили в ДЧС Алматы.

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