Она самостоятельно обратилась к врачам.

Певица Земфира заболела коронавирусом, передает zakon.kz.

44-летняя певица самостоятельно обратилась к врачам и сдала тест на коронавирусную инфекцию. Положительный результат теста она получила 26 октября, - сообщает Telegram-канал Mash.

Сама артистка сообщения о своей болезни пока не комментировала.

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