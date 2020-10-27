Горячие новости
Читайте также

Земфира заболела коронавирусом

Она самостоятельно обратилась к врачам.

Фото : wikimedia.org27 октября 2020, 14:27

Певица Земфира заболела коронавирусом, передает zakon.kz.

44-летняя певица самостоятельно обратилась к врачам и сдала тест на коронавирусную инфекцию. Положительный результат теста она получила 26 октября, - сообщает Telegram-канал Mash.

Сама артистка сообщения о своей болезни пока не комментировала.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты