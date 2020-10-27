Земфира заболела коронавирусом
Она самостоятельно обратилась к врачам.
Фото : wikimedia.org27 октября 2020, 14:27
Певица Земфира заболела коронавирусом, передает zakon.kz.
44-летняя певица самостоятельно обратилась к врачам и сдала тест на коронавирусную инфекцию. Положительный результат теста она получила 26 октября, - сообщает Telegram-канал Mash.
Сама артистка сообщения о своей болезни пока не комментировала.
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