Запрещенные к вывозу из Казахстана медизделия перехватили на границе

Защитные костюмы на 8,5 млн тенге.

Пограничники предотвратили вывоз средств индивидуальной защиты, передает zakon.kz.

25 октября 2020 года пограничниками в автомобильном пункте пропуска "Кайрак" (Костанайская область) предотвращен вывоз из Казахстана 54 710 комплектов одноразовых противочумных костюмов на сумму 8 527 125 тенге, - сообщили в пресс-службе КНБ РК.

Там пояснили, что в соответствии с приказом от 20 февраля 2020 года №56 "О запрете выдачи разрешений на вывоз средств индивидуальной защиты" председателя Комитета контроля качества безопасности товаров и услуг Минздрава, был введен запрет на вывоз с территории Казахстана медицинских средств индивидуальной защиты.

Следует отметить, что в данном пункте пропуска это не первый факт попытки провоза товаров, подпадающих под товары запрещенные к ввозу (вывозу) в Республику Казахстан. Территориальные подразделения Пограничной службы КНБ ориентированы на усиление контроля в пунктах пропуска с целью недопущения незаконного вывоза товаров, подпадающих под запрет, - отметили в ведомстве.

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