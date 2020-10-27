Гонщика Формулы-1 предложили посвятить в рыцари

Он стал мировым рекордсменом по количеству побед.

Британский гонщик Формулы-1 Льюис Хэмилтон стал абсолютным мировым рекордсменом по числу побед в гонках "Формулы-1". На Родине Хэмилтона все громче звучат призывы посвятить его в рыцари, передает zakon.kz.

Хэмилтон выиграл свою рекордную 92-ю гонку в Формуле-1, историческое событие произошло в Португалии в воскресенье, где британец одержал победу. Таким образом, Льюис опередил рекорд немца Михаэля Шумахера, (91 победа), державшийся 14 лет.

Несмотря на достижения, Льис Хэмилтон из государственных наград имеет только Орден Британской империи, полученный из рук Королевы Великобритании Елизаветы Второй в далеком 2009 году за первый титул чемпиона мира.

Я не понимаю, почему в его карьере так много чемпионских титулов, но он не был удостоен рыцарского звания. Сделал ли он что-то, что сделало бы неприемлемым получение им награды, - спросил в эфире BBC Radio 5Live бывший гонщик Формулы-1 Дэвид Култхард.

Добавим, что другие прославленные британские спортсмены - бегун Мо Фара и теннисист Энди Мюррей, стали сэрами в 2017 году.

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