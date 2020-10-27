Экс-руководитель аппарата мажилиса назначен первым заместителем акима Атырауской области

Его кандидатура была одобрена Администрацией Президента РК.

Айдарбеков Серик Кенганович назначен первым заместителем акима Атырауской области, сообщает zakon.kz.

Сегодня аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов представил активу области своего первого заместителя, кандидатура которого была одобрена Администрацией Президента РК.

Уверен, что ваш профессиональный опыт и обширные знания помогут вам эффективно решать поставленные задачи, - сказал глава региона Махамбет Досмухамбетов, пожелав успехов работе.

В свою очередь, первый заместитель акима Атырауской области заверил, что приложит все усилия для их выполнения.

Серик Айдарбеков родился 4 июня 1975 года в Жанаозене.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Казахский государственный национальный университет имени аль-Фараби (1996)

Бакалавр экономики

· Магистратура Казахского государственного университета (1998)

Магистр экономики

· Высшая школа имени Э. Маттея (г. Милан) (1999)

· Казахский национальный технический университет имени К.И. Сатпаева (2004)

Горный инженер-нефтяник

Трудовой стаж:

· Ведущий специалист Департамента инвестиционной политики Министерства нефтяной и газовой промышленности Республики Казахстан (09.1996-04.1997);

· Аналитик, старший аналитик Департамента анализа и стратегического планирования закрытого акционерного общества национальной компании "Казахойл" (04.1997-09.1999);

· Старший аналитик Департамента управления проектами закрытого акционерного общества национальной компании "Казахойл" (09.1999-12.1999);

· Консультант отдела промышленности и инфраструктуры Канцелярии Премьер-министра Республики Казахстан (12.1999-04.2002);

· Советник по поддержке и координации взаимоотношений с государственными органами Департамента по развитию казахстанского содержания компании "Agip KCO" (г. Астана; г. Гаага, Нидерланды) (04.2002-05.2003);

· Менеджер по развитию казахстанского содержания в проекте экспериментальной программы Департамента по развитию казахстанского содержания компании "Agip KCO" (г. Гаага, Нидерланды; г. Лондон) (05.2003-08.2004);

· Директор по развитию бизнеса ТОО "КЕР" (08.2004-06.2006);

· Генеральный директор ТОО "ПауэрКомм" (11.2005-06.2006);

· Главный эксперт группы по управлению нефтегазовыми активами акционерного общества "Казахстанский холдинг по управлению государственными активами "Самрук" (06.2006-11.2007);

· Советник Премьер-министра Республики Казахстан (11.2007-10.2008);

· Заведующий отделом индустриально-инновационного развития Канцелярии Премьер-министра Республики Казахстан (10.2008-10.2010);

· Заместитель акима Атырауской области (10.2010-08.2012);

· Аким города Атырау (08.2012-06.2014);

· Государственный инспектор Отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы, Заместитель заведующего Отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК (2014-2016);

· Руководитель Аппарата Мажилиса Парламента Республики Казахстан (с 2017)

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