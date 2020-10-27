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Как выглядит чашка кофе в разных странах мира

Утро миллионов человек по всему миру начинается с чашечки бодрящего кофе.

Фото : bigpicture.ru27 октября 2020, 15:12

Представьте себе неповторимый аромат свежесваренного кофе — слов будет недостаточно, чтобы описать этот чудесный напиток, сообщает zakon.kz.

В каждой стране свои секреты его приготовления. Для bigpicture.ru некоторые из них стали настоящим открытием.

Яичный кофе (Вьетнам)
В основе рецепта — яичный желток, сгущенное молоко, сахар и горячий кофе.

Лапландский кофе (Финляндия)
В чашку сначала кладется лапландский сыр, затем заливается кофе.

Эспрессо по-римски (Италия)
Эспрессо с долькой лимона, причем перед употреблением лимон надо "расплющить" ложечкой о стенки или дно чашки.

Лагрима (Аргентина)
В молочную пену добавляется лишь пара капель крепкого кофе. Проще говоря, это скорее молоко с кофе.

Бонбон (Испания)
Это эспрессо со сгущенным молоком. А если смешать половину обычного молока с половиной сгущенного молока, получится leche y leche.

Кофе со специями (Марокко)
Смесь специй вроде семечек кунжута, черного перца и мускатного ореха с кофейными бобами перемалывается, и получается… действительно сильный напиток.


Кофе с чаем (Гонконг)
Микс из кофе и чая с молоком впечатляет с первого глотка! Понадобится 4 пакетика черного чая, перец, сгущенное молоко и 2 шота кофе.

Фраппе (Греция)
Кофе, мороженое, молоко и ледяная вода — вот ингредиенты вкусного frappé.

Фарисей (Германия)
Этот напиток изобрели в Германии для того, чтобы маскировать наличие алкоголя на семейных торжествах: под обильной шапкой из взбитых сливок скрывается приличная порция рома в кофе.


Тоуба (Сенегал)
Во время обжарки кофе добавляются зерна гвинейского перца. Сам напиток заваривается как обычный фильтрованный кофе.

Кофе с чесноком и медом (Турция)
Популярный напиток в Турции. Этот кофе еще называется "Рецепт старого мавра".

Кофе с апельсином (Ямайка)
Ямайка в первую очередь ассоциируется с ромом. Неудивительно, что традиционный ямайский кофе готовят, добавляя в него этот крепкий алкогольный напиток.


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