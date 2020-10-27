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Не все города Казахстана смогли открыть кинотеатры

По состоянию на 26 октября возобновили работу кинотеатры в Атырауской, Мангистауской и Туркестанской областях. С 27 октября открылись кинотеатры в Алматы.

Фото : gazeta.ru27 октября 2020, 15:33

Комитет санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК распространил информацию о возобновлении работы кинотеатров в Казахстане, передает zakon.kz.

Согласно п. 49 Постановления главного государственного санврача от 23 октября 2020 г. № 58, с 26 октября в регионах при достижении уровня заболеваемости ниже 25 случаев в неделю на 100 тысяч населения и R больше единицы либо заболеваемости ниже уровня 50 случаев на 100 тысяч населения и R меньше единицы, при отсутствии роста заболеваемости в течение последних 7 суток разрешена деятельность кинотеатров, - сообщили в Комитете.

Заполняемость в кинозалах не должна превышать более 30%. Обязательно соблюдение масочного режима, шахматной рассадки, социальной дистанции и санитарных требований.

По состоянию на 26 октября возобновили работу кинотеатры в Атырауской, Мангистауской и Туркестанской областях. С 27 октября открылись кинотеатры в Алматы.

В остальных регионах вопрос о возобновлении работы кинотеатров будет решаться с учетом эпидемиологической ситуации. В случае роста уровня заболеваемости, главными государственными санитарными врачами территорий могут быть приняты решения об ужесточении карантинных ограничений, - пояснили в ведомстве.


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