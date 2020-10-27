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В столице убрали левый поворот на проспекте Республики

Эта мера позволит не только обеспечить безопасность маневра путем сокращения конфликтных точек между встречным транспортом, но и улучшить пропускную способность участка.

Фото : 2gis27 октября 2020, 16:00

В Нур-Султане на перекрестке по проспекту Республики и улицы Сейфуллина исключен левый поворот и маневр разворота, передает zakon.kz.

При движении по ул.Сейфуллина со стороны ул.Валиханова запрещен маневр разворота и левого поворота на проспект Республики, - сообщили в Департаменте полиции.

Для проезда в указанном направлении организован отнесенный левый поворот, к примеру при движении по улице Сейфуллина необходимо проехать через перекресток проспекта Республики в прямом направлении, далее направо на улицу Ауэзова с выходом на улицу Джангильдина, далее на проспект Республики и продолжить движение в прямом направлении в сторону микрорайона Самал.

Как считают в полиции, эта мера позволит не только обеспечить безопасность маневра путем сокращения конфликтных точек между встречным транспортом, но и улучшить пропускную способность участка.


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