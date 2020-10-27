Метель, туман и гололед ожидаются в Казахстане 

Вероятность штормового предупреждения 90-95 %.

В шести областях Казахстана 28 октября объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.

В Карагандинской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер северо-западный, западный, местами 15-20 м/с. В Караганде ожидаются гололед, низовая метель. Вероятность шторма 70-75 %.

В Восточно-Казахстанской области ожидаются ветер юго-восточный с переходом на западный местами 15-20, порывы 25 м/с. В Усть-Каменогорске ожидается ветер юго-восточный с переходом на западный порывы 15-20 м/с.

В Семее ожидается ветер юго-восточный с переходом на западный порывы 15-20 м/с.

В Акмолинской области ночью ожидается снег. Местами туман, гололед, метель. Ветер северо-западный ночью 15-20, местами порывы 23-28 м/с, днем местами 15-20 м/с. В Кокшетау ночью ожидаются туман, низовая метель. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный порывы 15-20 м/с. Вероятность штормового предупреждения 85-90 %.

В Акмолинской области местами ожидается туман, гололед, метель. Ветер северо-западный ночью 15-20 м/с, местами порывы 23-28 м/с, днем местами 15-20 м/с. В Нур-Султане ожидаются гололед, низовая метель. Ветер северо-западный порывы 15-20 м/с. Вероятность штормового предупреждения 90-95 %.

В Костанайской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный ночью 15-20, порывы 23 м/с, днем местами 15-20 м/с. В Костанае ночью и утром ожидается низовая метель. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный ночью 15-20, порывы 23 м/с. Вероятность шторма 90-95%.

В Жамбылской области 28-30 октября местами ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 15-20 м/с. Местами ожидается туман, гололед. Вероятность шторма 90-95 %.

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