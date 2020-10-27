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Хабиб Нурмагомедов рассказал о планах после завершения карьеры

На счету Хабиба 29 побед в 29 поединках в MMA

Фото : Jeff Bottari27 октября 2020, 16:32

Чемпион UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал о планах на жизнь после завершения карьеры, передает zakon.kz.

Знаменитый спортсмен вернулся на Родину после победы над американцем Джастином Гэтжи во втором раунде нокаутом, применив удушающий приём «треугольник». После чего объявил о завершении карьеры.

Люди по-разному отреагировали на заявление об уходе. Я считаю, что я выбрал самое подходящее время, чтобы уйти. Я сделал достаточно в этом спорте, чтобы считаться лучшим. Самые ближайшие планы — отдохнуть, всё осмыслить, жизнь продолжается, — сказал Нурмагомедов по прибытию на Родину.

На счету Хабиба 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.


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