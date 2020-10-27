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Почти 4,5 млн тенге заплатят авиакомпании за провоз иностранцев без ПЦР-справки

Иностранцев будут депортировать из Казахстана без ПЦР-теста.

Фото : etoday.kz27 октября 2020, 17:42

Главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов рассказал о штрафах к авиакомпаниям, которые запустят на борт иностранца без ПЦР-справки, передает корреспондент zakon.kz.

У авиакомпаний (иностранных) есть представительства, соответственно будут приниматься административные меры - возбуждаться административные производства и штраф 1600 МРП (4 444 800 тенге), - сообщил Байгабулов на брифинге в СЦК.

Ранее он объяснил, почему иностранцев будут депортировать из Казахстана без справки об отрицательном ПЦР-тесте.

Аэропорты не располагают помещениями, также нет организаций и учреждений, где необходимо проводить ПЦР-анализы. Если у иностранца будет положительный результат, аэропорт не располагает помещениями, чтобы он свыше 6-8 часов находился и ожидал результатов, - заявил главный санврач на транспорте.


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