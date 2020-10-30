Коджахметов больше не официальный представитель Минздрава

Эту должность он занимал с 30 июля.

Багдат Коджахметов покинул пост официального представителя Министерства здравоохранения, передает zakon.kz.

Да, я больше не являюсь официальным представителем Минздрава. Вы знаете, что я пришел в Минздрав три месяца назад после того, как переболел коронавирусом для того, чтобы отдать свой человеческий, гражданский долг людям в белых халатах. За эти три месяца нам удалось наладить полностью работу медиа-центра, пресс-службы Министерства здравоохранения, запустить еженедельные пресс-брифинги, создать пул спикеров, - подтвердил Коджахметов.

Он отметил, что договаривался с министром здравоохранения Алексеем Цоем отработать несколько месяцев.

Мы договаривались на буквально несколько месяцев. Три месяца прошло, мне нужно уделять время своим делам, на которых я зарабатываю деньги. А здесь же общественная работа, - сказал он.

В Минздраве сообщили, что договор с Коджахметовым был расторгнут 29 октября.

По соглашению сторон договор с ним был расторгнут. К нему никаких претензий нет, у нас все нормально, у нас очень хорошие отношения, - сказали в пресс-службе ведомства.

На эту должность Коджахметов был назначен в конце июля этого года.

Да, действительно с 30 июля я назначен официальным представителем министерства здравоохранения. В одной из социальных сетей я написал письмо министру здравоохранения Алексею Цою о том, что не могу оставаться безучастным в ситуации, которая сейчас происходит в стране и вижу, что ест проблемы коммуникации у ведомства. И готов оказать любую помощь, которая от меня зависит. Спустя пару дней Алексей Владимирович позвонил ко мне и предложил эту позицию. Я недолго думая согласился, потому что считаю, что это мой профессиональный и гражданский долг – помочь минздраву, который сейчас находится на острие битвы за жизнь казахстанцев, - говорил он.

До него официальным представителем ведомства был Диас Ахметшарип. По словам Ахметшарипа, его "попросили написать заявление" об уходе.

Ранее Коджахметов занимал должность генерального директора ТРК "31 канал".

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