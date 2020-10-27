Ученый заявил о существовании особой группы людей, не заболевающих COVID-19

Соблюдением всех правил и использованием средств индивидуальной защиты этот феномен не объяснить.

Существует особая группа людей, которая не заболевает коронавирусом даже при многократном контакте с ним, однако причины этого непонятны. Об этом заявил директор "Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера" Арег Тотолян, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Мы пока еще не можем сформулировать, какие биомаркеры этой резистентности, но то, что есть определенная группа лиц, которые не заболевают при многократном контакте с больными, причем не просто с больными, а с больными, которые являются вирусовыделителями, это действительно так, - рассказал ученый.

По его словам, соблюдением всех правил и использованием средств индивидуальной защиты этот феномен не объяснить.

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