Инвестиции в мире упали вдвое из-за COVID

Наибольший спад наблюдался в развитых странах, где ПИИ рухнули на 75%, до $98 млрд. Приток ПИИ в развивающиеся страны сократился на 16%.

Прямые иностранные инвестиции в мире за январь-июнь сократились на 49% по сравнению с тем же периодом 2019 года, до $399 млрд, передает zakon.kz со ссылкой на Конференцию ООН по торговле и развитию.

Глобальные потоки ПИИ за исключением офшорных финансовых центров в странах Карибского бассейна в первой половине 2020 года находились под серьезным давлением из-за пандемии COVID-19, подчеркивается в докладе UNCTAD.

Локдауны по всему миру вынуждали компании откладывать существующие инвестиционные проекты и откладывать несущественные инвестиции для сохранения денежных буферов, — отмечают эксперты UNCTAD.

Сокращение коснулось всех основных форм ПИИ. Так, число новых объявленных инвестиционных проектов снизилось на 37%, трансграничных слияний и поглощений - на 15%, объявленных сделок по финансированию трансграничных проектов - на 25%.

Наибольший спад наблюдался в развитых странах, где ПИИ рухнули на 75%, до $98 млрд. Приток ПИИ в развивающиеся страны сократился на 16%.

Прямые иностранные инвестиции в страны Африки были ниже прошлогоднего уровня на 28%, в Латинской Америке и Карибском бассейне - на 25%, в страны Азии - на 12%.

При этом за отчетный период на развивающиеся страны Азии приходилось более половины мировых ПИИ.

По итогам 2020 года UNCTAD ожидает снижение ПИИ во всем мире на 30−40%. Более точный прогноз затруднен из-за значительной неопределенности относительно продолжительности и последствий эпидемии коронавируса.

Как сообщалось, глобальный торговый оборот по итогам 2020 года снизится на 7-9%, по прогнозу UNCTAD. Падение объемов торговли произошло во всех регионах мира из-за карантинных ограничений.

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