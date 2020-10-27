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За время карантина в Шымкенте оштрафовали 177 человек за неношение маски

Также в городе пресекли 92 свадьбы и других собраний.

Фото : Pixabay27 октября 2020, 18:25

В Шымкенте выявили около 800 нарушений карантина за время его введения, передает zakon.kz.

177 человек были оштрафованы за неношение маски в общественных местах. Пресечено свадеб и других собраний - 92.

Выявлены нарушения:
- В ночных клубах, кафе, ресторанах, компьютерных клубах, букмекерских конторах – 167 фактов; в парикмахерских, массажных салонах, банях, саунах, салонах красоты - 36.
- В магазинах, торговых домах, на рынках и т.д.-206.
- В других местах – 102 фактов.

Кроме того, 201 правонарушение выявлено при охране общественного порядка.

Статья 425 - нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов


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