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Токаеву доложили о ситуации с птичьем гриппом

Распространение этой болезни полностью остановлено.

Фото : akorda.kz27 октября 2020, 18:48

Президент Касым-Жомарт Токаев принял министра сельского хозяйства Сапархана Омарова, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства заслушал отчет о текущей ситуации в агропромышленном комплексе страны и результатах деятельности министерства за 9 месяцев текущего года.

Министр сельского хозяйства сообщил, что с начала текущего года объем валовой продукции сельского хозяйства увеличился на 5% и составил 4,4 трлн тенге, а производство продуктов питания выросло на 3,5 % – до 1,4 трлн тенге. Он также проинформировал, что инвестиции в основной капитал сельского хозяйства и в сферу производства продуктов питания увеличились более чем на 15% и суммарно превысили 445 млрд тенге.

Сапархан Омаров сообщил Президенту о реализации политики импортозамещения. По словам министра, на сегодняшний день по шести товарным позициям сохраняется импортозависимость. Исполнение утвержденных Правительством планов позволит решить проблему импортозамещения в течение трех лет.

Касым-Жомарта Токаева также проинформировали о решении проблемы вспышки птичьего гриппа. По сведениям, которые представил министр, распространение этой болезни полностью остановлено, на контроле профильного ведомства находится вопрос выплаты компенсации за падеж птиц.

Министр сельского хозяйства доложил о ходе подготовки Национального проекта развития агропромышленного комплекса на следующую пятилетку. Осуществление данного проекта позволит насытить внутренний рынок социально значимыми продовольственными товарами.

В завершение встречи Глава государства дал Сапархану Омарову ряд поручений, направленных на увеличение экспорта переработанной продукции, повышение производительности труда в сельском хозяйстве, открытие новых рынков сбыта для отечественных аграриев и усиление контроля в сфере ветеринарии.


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