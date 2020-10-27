Горячие новости
Читайте также

В России зафиксирован антирекорд смертей от коронавируса

Всего с начала пандемии из-за коронавируса в стране умерли 26 589 человек. Из них 320 - за последние сутки.

Фото : Pixabay27 октября 2020, 19:30

В России количество летальных исходов за сутки увеличилось до 320 притом, что днем ранее было 219, передает zakon.kz со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе коронавирусом.

Это максимальное значение в стране за все время пандемии,

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 16 550, до 1 547 744. Днем ранее было выявлено 17 347 случаев заражения, что стало максимальным значением с начала пандемии. В относительном выражении прирост четвертый день держится на уровне 1,1%.

Всего из-за коронавируса в стране умерли 26 589 человек. За сутки умерли 47 пациентов в Санкт-Петербурге, 16 - в Воронежской области, 14 - в Московской области, 11 - в Нижегородской области, по 10 - в Удмуртской Республике и Республике Коми.

Число выписанных пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 12 844, это максимум за всю пандемию. Всего от инфекции вылечились 1 158 940 пациентов. Согласно данным штаба, доля выздоровевших сократилась до 74,9% от общего числа заразившихся.

Всего в настоящее время в России болеют 362 245 человек.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты