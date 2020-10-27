В России зафиксирован антирекорд смертей от коронавируса

Всего с начала пандемии из-за коронавируса в стране умерли 26 589 человек. Из них 320 - за последние сутки.

В России количество летальных исходов за сутки увеличилось до 320 притом, что днем ранее было 219, передает zakon.kz со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе коронавирусом.

Это максимальное значение в стране за все время пандемии,

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 16 550, до 1 547 744. Днем ранее было выявлено 17 347 случаев заражения, что стало максимальным значением с начала пандемии. В относительном выражении прирост четвертый день держится на уровне 1,1%.

Всего из-за коронавируса в стране умерли 26 589 человек. За сутки умерли 47 пациентов в Санкт-Петербурге, 16 - в Воронежской области, 14 - в Московской области, 11 - в Нижегородской области, по 10 - в Удмуртской Республике и Республике Коми.

Число выписанных пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 12 844, это максимум за всю пандемию. Всего от инфекции вылечились 1 158 940 пациентов. Согласно данным штаба, доля выздоровевших сократилась до 74,9% от общего числа заразившихся.

Всего в настоящее время в России болеют 362 245 человек.

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