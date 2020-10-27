Путин пошутил про возникновение коронавируса
Он затронул тему происхождения вируса.
Фото : пресс-служба Кремля27 октября 2020, 20:50
Президент России Владимир Путин на заседании Совета по культуре пошутил о распространенной гипотезе возникновения коронавируса, передает zakon.kz со ссылкой на "РИА Новости".
Животные, конечно, ни в чем не виноваты. А летучие мыши тоже ни в чем не виноваты? Ладно, шучу, — заявил президент во время обсуждения финансирования цирков со зверями.
В сентябре сообщалось, что Роспотребнадзор начал исследования на наличие коронавирусов у летучих мышей, которые обитают в разных регионах страны.
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