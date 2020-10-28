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Жители поселка в Алматинской области бурят скважины и запасаются водой

Обеспечить питьевой водой стопроцентно казахстанцев в правительстве обещают к 2025-му году.

Фото : Pixabay28 октября 2020, 00:26

В двух километрах от Алматы в поселке Ай-Абылай местные жители до сих пор бурят скважины и запасаются «баклажками» с водой. Трубы к поселку подвели, только вот подключать их не торопятся, передает zakon.kz.

Сельчане пьют воду, в качестве которой не уверены. Трубопровод провели. Только вот не подключили. Местные жители сами бурят скважины - на свой страх и риск, говорится в сюжете AstanaTV.

Воду пьем, не знаем, какая там вода, можно пить или нет, никто не проверял. Бурили сами, с этой воды пьем, 100 тысяч – 150 стоит. Иногда запасаемся баклажками на 2-3 дня, таскаем. Возле города живем и никакого удобства, - говорит местная жительница Раиса Толеубекова.

Дождаться воды в кранах своих домов для местных жителей, словно дотянуться до звёзд. Казалось бы, всё готово к подключению. Однако, чиновники по непонятным причинам медлят. И самостоятельно сделать это не дают.

Звонили во все инстанции, но никто не может сказать внятно, почему не подключают. Мы готовы и сами, но грозят штрафом в 50 тысяч тенге. Скоро холода наступят, а нам до сих пор надо куда-то ездить, набирать воду, таскать домой баклажки… Почему мы как в Африке живем? Вот труба 5 метров от моего дома, но я не могу ею воспользоваться, - заявил местный житель Талгат Жанболатов.

Обеспечить питьевой водой стопроцентно казахстанцев в правительстве обещают к 2025-му году.


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