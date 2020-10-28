Всем жителям ЕС вакцин в 2021 году не хватит

В Еврокомиссии заявили, что вакцин для всего населения не хватит и призвали правительства содружества установить приоритеты в вакцинации.

В следующем году лишь небольшая часть жителей Европейского союза смогут получить вакцину от коронавируса. Чиновники европейских стран до сих пор не определились с вакцинацией граждан, передает zakon.kz со ссылкой на Korrespondent.

До конца 2021 года не будет достаточных доз вакцины против COVID-19 для всего населения, - сказал изданию представитель Европейской комиссии после закрытого заседания в понедельник.

Второй чиновник подтвердил это заявление.

Комиссия ЕС ранее заявляла, что вакцины будут ограничены "на начальных этапах внедрения", но никогда не уточняла, как долго продлится начальная фаза.

Ранее в октябре Комиссия заявила, что эффективной вакцины против COVID-19 до сих пор нет, но первые прививки могут быть доступны в начале следующего года.

Учитывая вероятное ограниченное предложение, Комиссия в течение нескольких месяцев призывала правительства стран ЕС разработать планы вакцинации, в которых приоритет отдавался бы уязвимым и важным группам, таким как медицинские работники, пожилые люди или люди с хроническими заболеваниями.

Ранее Европейской комиссии называла компании, у которых она предзаказывает вакцины: AstraZeneca, Sanofi - GSK, Johnson & Johnson, CureVac, Moderna и консорциум фармакологических компаний BioNTech и Pfizer.

В общей сложности ЕК намерена получить более миллиарда доз вакцин от коронавируса. Однако эксперты отмечают, что не каждая потенциальная вакцина может быть эффективной.

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