Всем жителям ЕС вакцин в 2021 году не хватит
В Еврокомиссии заявили, что вакцин для всего населения не хватит и призвали правительства содружества установить приоритеты в вакцинации.
В следующем году лишь небольшая часть жителей Европейского союза смогут получить вакцину от коронавируса. Чиновники европейских стран до сих пор не определились с вакцинацией граждан, передает zakon.kz со ссылкой на Korrespondent.
До конца 2021 года не будет достаточных доз вакцины против COVID-19 для всего населения, - сказал изданию представитель Европейской комиссии после закрытого заседания в понедельник.
Второй чиновник подтвердил это заявление.
Комиссия ЕС ранее заявляла, что вакцины будут ограничены "на начальных этапах внедрения", но никогда не уточняла, как долго продлится начальная фаза.
Ранее в октябре Комиссия заявила, что эффективной вакцины против COVID-19 до сих пор нет, но первые прививки могут быть доступны в начале следующего года.
Учитывая вероятное ограниченное предложение, Комиссия в течение нескольких месяцев призывала правительства стран ЕС разработать планы вакцинации, в которых приоритет отдавался бы уязвимым и важным группам, таким как медицинские работники, пожилые люди или люди с хроническими заболеваниями.
Ранее Европейской комиссии называла компании, у которых она предзаказывает вакцины: AstraZeneca, Sanofi - GSK, Johnson & Johnson, CureVac, Moderna и консорциум фармакологических компаний BioNTech и Pfizer.
В общей сложности ЕК намерена получить более миллиарда доз вакцин от коронавируса. Однако эксперты отмечают, что не каждая потенциальная вакцина может быть эффективной.
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