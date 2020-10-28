28 октября лишь на западе и юге РК ожидается погода без осадков

Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра с низовой метелью.

Под влиянием ложбины циклона на большей части территории Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега, сообщает zakon.kz.

Лишь на западе, юго-западе и юге РК ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра с низовой метелью, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

В Северо-Казахстанской области ожидаются усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, местами туман, гололед, низовая метель.

В Акмолинской области ожидаются усиление ветра ночью 15-20, порывы 23-28 м/с, днем местами 15-20 м/с, местами туман, гололед, метель.

В Костанайской, Карагандинской, Павлодарской областях местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра 15-23 м/с.

В Туркестанской области местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра 15-25 м/с.

В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20м/с.

Днем в Мангистауской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматинской области в районе Жаланашколя ожидается усиление ветра 15-20 м/с, местами – туман.

В Западно-Казахстанской, ночью и утром в Атырауской областях местами ожидается туман.

Прогноз погоды в Алматы: днем °, облачно, дождь.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем -2°, облачно.

Прогноз погоды на 28 октября.

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