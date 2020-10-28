Türkiye: военное сотрудничество с Казахстаном — шаг к созданию единой Туранской армии

Эксперты ответили на вопрос, возможно ли создание Туранской армии.

Соглашение о военной подготовке и сотрудничестве между Турцией и Казахстаном, обсуждавшееся в ходе визита министра национальной обороны Турции Хулуси Акара (Hulusi Akar) в Казахстан, состоявшегося в эти дни, расценивается как один из шагов к созданию единой армии тюркских государств, сообщает zakon.kz со ссылкой на ИноСМИ.

Эксперты в беседе с газетой Тurkiye ответили на вопрос, возможно ли создание Туранской армии, и обратили внимание на тот факт, что эта армия, которая, как ожидается, будет создана под руководством Турции, может задавать тон во всех региональных и глобальных вопросах.

Этот вопрос периодически встает на повестке дня в тюркском мире и особенно в Турции. Результаты военного сотрудничества Турции и Азербайджана в связи с карабахской войной придают этому вопросу иное измерение, — отмечает профессор, доктор Кюршад Зорлу (Kürşad Zorlu).

В 2013 году Турция, Азербайджан, Киргизия и Монголия создали объединение, получившее название „Ассоциация правоохранительных органов военного статуса". Это вызвало большой переполох. Даже предваряющие новости кое-кого пугали.

Туранская армия — очень важная цель и на данный момент отражение определенного предвкушения, определенного идеала. Это показатель того, что в долгосрочной перспективе ожидания тоже будут высокими. В настоящее время необходимо сосредоточиться на укреплении общего военного потенциала в рамках Тюркского совета и переходить к конкретным шагам в сфере технического сотрудничества, - добавил он.

Он также подчеркнул, что если о таких проектах много говорится до того, как сформируются необходимые ментальные рамки и международные балансы выйдут на приемлемый уровень, это может сорвать процесс. По словам Хулуси Акара, когда борьба за Карабах достигнет заслуженного уровня, это вызовет большую мотивацию в тюркском мире.

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