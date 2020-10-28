Сговор против пожилых: Пенсионерку с COVID-19 отказались госпитализировать в СКО

Родные считают, что в местных медучреждениях есть негласное правило - не помещать в стационары пожилых.

Пенсионерку с коронавирусом отказались госпитализировать в Петропавловске, сообщает zakon.kz со ссылкой на astanatv.kz.

75-летняя Нина Савчук несколько недель просила о помощи. Но лишь когда у женщины открылся кашель с кровью, ее положили в больницу. Родные считают, что в местных медучреждениях есть негласное правило - не помещать в стационары пожилых.

Она в панике, улучшения нету она прям в отчаянии, бросила трубку, - вспоминает сестра пациентки Галина Сутулова, рассказывая о том, что Нина Семеновна несколько недель подряд вызывала "скорую".

До такого состояния сестру Галины - 75-летнюю Нину Савчук довели бесконечные вызовы скорой помощи. Несколько недель пенсионерку с симптомами коронавируса под любыми предлогами отказывались госпитализировать, - рассказывают родные. Температура поднялась 5 октября, но лишь19-го, когда начался кашель с кровью, женщину отвезли в больницу.

Состояние стабильно тяжелое. 60% поражение легких. Почему не могли своевременно оказать квалифицированную медицинскую помощь, чтобы не доводить до такого состояния? Или это некомпетентность врачей, или халатность или сговор какой-то против пожилых людей, - посетова племянница пациентки Анна Карпицкая.

Врачи же говорят, что действовали строго по протоколу. Отмечают: пациентка отказывалась от госпитализации, чему есть письменное подтверждение. У родных же своя правда.

Когда я спросила тетю, она сказала, что ей не предлагали госпитализацию, а дали какую-то бумажку и сказали, подпишите, - рассказала племянница пациентки Анна Карпицкая.

В управлении здравоохранения области отметили, симптомов COVIDа сразу не разглядели. Потому и лечение проводили амбулаторно. То, что пожилые пациенты - последние в очереди на медпомощь, отрицают категорически.

Нет, конечно. Это уже обвинение в предвзятом отношении или умышленном. Такого нет. Во время госпитализации в Первую городскую больницу ПЦР-анализ давал отрицательные результаты, и ее состояние не требовало дальнейшей госпитализации, - ответил заместитель руководителя управления здравоохранения СКО Кумар Кусемисов.

Как сообщили родственники, состояние Нины Семеновны ухудшилось. Скорее всего, ее переведут в реанимацию и подключат к аппарату ИВЛ. Врачи сейчас борются за жизнь пенсионерки. Теперь, главное, чтобы упущенное время не сыграло против.

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