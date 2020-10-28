Ефремов заказал в камеру гуся с яблоками 

Актер в СИЗО не отказывает себе ни в чем.

Сестра Михаила Ефремова сообщила, что он сумел найти контакт с сокамерниками, и к нему относятся хорошо, сообщает zakon.kz.

А недавно Ефремов даже устроил для своих новых друзей по изолятору пир.

Наша компания обслуживает в сфере услуг питания тюрьмы. Есть договор и с изолятором № 5, в котором сейчас сидит Ефремов. На днях нам поступил нестандартный заказ от этого изолятора приготовить гуся, фаршированного яблоками, целиком. Отмечалось, что этот заказ сделал персонально Михаил Ефремов. Не для понтов, а чтобы угостить новых друзей по изоляции. Заказ эксклюзивный, целиком гуся раньше еще никто из осужденных не заказывал. Было, просили осетра, но гуся - первый раз. Причем там берут стопроцентные накрутки. Нам этот гусь обошелся в три тысячи рублей. А Ефремову был в итоге выставлен счет, учитывая наценки ФСИН, в 6 тысяч рублей. Но его цена вообще не смутила, - рассказал "КП" один сотрудник московской пищевой фирмы.

Ефремов угостил сокамерников, все остались довольны.

Авария с участием Михаила Ефремова произошла 8 июня. Артист находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, за рулем которой был водитель Сергей Захаров. Он погиб. 8 сентября Ефремов был приговорен к восьми годам лишения свободы.

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