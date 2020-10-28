Cкачок заболевания пневмонией зарегистрирован в Казахстане
За прошедшие сутки зафиксированы 274 случая.
Фото : Shutterstoc28 октября 2020, 09:32
Информацию о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 28 октября предоставили в Минздраве, передает zakon.kz.
За прошедшие сутки зафиксированы 274 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 68 человек выздоровели.
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 37205, летальных случаев - 396, выздоровевших - 28616.
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