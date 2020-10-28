Опубликованы данные за сутки по умершим от коронавируса и пневмонии в Казахстане

В стране скончались шесть человек.

В Казахстане за сутки скончались пять человек от коронавируса и один от пневмонии, сообщает zakon.kz.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 3 114 человека, среди которых 275 детей. В стационарах находится – 2 267 пациента, на амбулаторном уровне – 847.

126 человек находятся в тяжелом состоянии, 12 – крайней степени тяжести, 15 - на аппаратах ИВЛ, - сообщили в министерстве здравоохранения.

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