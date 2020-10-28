Михаил Кукушкин и Александр Бублик сегодня сыграют на турнире ATP 250 Astana Open

Казахстан впервые проводит турнир серии ATP 250, общий призовой фонд составляет 275 тысяч долларов.

28 октября выступление на престижном турнире серии ATP 250 Astana Open, который проходит в Нур-Султане, начинают казахстанские теннисисты Михаил Кукушкин и Александр Бублик.

49-я ракетка мира, Александр Бублик, получил на турнире шестой номер посева. В 1/16 финала он сыграет с Маккензи Макдональдом из США. Победитель этой встречи сразится с обладателем уайлд-кард Андреасом Сеппи, который накануне обыграл россиянина Аслана Карацева.

Бублик и Макдональд играли между собой две недели назад в Санкт-Петербурге. Казахстанец тогда победил в трех сетах: 6:2, 6:7 (2:7), 6:4.

Михаил Кукушкин начнет выступление на Astana Open с игры против победителя Кубка Дэвиса в составе сборной Аргентины, 76-й ракетки мира Федерико Дельбониса. В случае победы он сразится с первым сеяным турнира Бенуа Пэром.

Михаил Кукушкин и Федерико Дельбонис выйдут на центральный корт Национального теннисного центра столицы Казахстана не раньше 14.50, по окончанию встречи Фернандо Вердаско и Джона Миллмана.

Матч Александра Бублика и Маккензи Макдональда начнется не раньше 18.00 по времени Нур-Султана. Турнир проходит без зрителей из-за пандемии коронавируса. Трансляции игр покажет телеканал QAZSPORT.

Все остальные участники 1/8 финала Astana Open уже определились. Среди них Фрэнсис Тьяфу, Миомир Кецманович, Адриан Маннарино. Финал состоится 1 ноября.

Казахстан впервые проводит турнир серии ATP 250, общий призовой фонд составляет 275 тысяч долларов.

В статусе генерального спонсора на ATP 250 Astana Open присутствует компания Beeline. Спонсоры: Forte Bank и Mastercard.

Партнеры: Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев, Terra Motors, Jaguar и Land Rover, Тeсhnodom, Aqua Rossa, Technogym, Нead, ASU.

Информационные партнеры: Qazaqstan, Qazsport, Setanta, Zakon.kz, Informburo, 31 канал, Forbes.kz, Business FM.

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