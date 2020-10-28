Стоит ли менять место работы в пандемию коронавируса

Как правильно составить резюме и пройти собеседование?

Стоит ли сейчас менять работу или уходить в другую сферу? Этот вопрос может волновать казахстанцев не только во время пандемии коронавируса, но и во время стабильности на рынке труда.

В конце сентября издание LS привело данные НПП "Атамекен" о том, что казахстанским предпринимателям пришлось сократить 87 тысяч работников. В отпуск без сохранения заработной платы было отправлено 97 тысяч работников. В разрезе регионов, больше всего сокращений пришлось на Алматы, Алматинскую и Восточно-Казахстанскую области.

9 октября в Министерстве труда и социальной защиты рассказали о том, как может измениться рынок труда при повторном жестком карантине.

Однако, как подчеркнул министр Биржан Нурымбетов, правительство предпринимает все меры, чтобы сохранить стабильную эпидемиологическую ситуацию и не допустить этого сценария.

В их числе "Дорожная карта занятости – 2020", госпрограмма "Енбек", краткосрочное обучение безработных с дальнейшим устройством на постоянную работу, а также выдача государством грантов на открытие собственного бизнеса, или продвижение существующего.

Тем не менее, при худшем сценарии свои рабочие места могут сохранить порядка 4,5 млн человек в сфере строительства, сельского хозяйства и здравоохранения. Порядка 2,5 млн человек перейдут на дистанционную работу. В этой части это больше касается специалистов высокой квалификации. И порядка 2 млн человек коснется сокращение рабочего времени.

Скорее всего, они уйдут в оплачиваемый или неоплачиваемый отпуск. Плюс если будет жесткий карантин, как в прошлый раз, то еще порядка 160 тыс. человек могут быть уволены и стать безработными, - сообщил тогда глава Минтруда.

Корреспондет zakon.kz побеседовал с руководителем отдела по подбору персонала одной из казахстанских рекрутиновых компаний Ренатой Нуреевой.

Специалист рассказала о нынешней ситуации на рынке труда с точки зрения рекрутеров, влиянии пандемии на работодателей и соискателей, а также дала советы по составлению резюме, прохождению собеседований. Она также ответила на главный вопрос: стоит ли менять место работы при появившемся желании.

По ее словам, рекрутер – самый первый человек, с которым сталкивается кандидат на вакансию.

В чем заключается работа рекрутера? Мы ищем потенциальных сотрудников на необходимые для компании позиции. После изучения его резюме мы зовем кандидата на собеседование. Смотрим на его профессиональные и личные качества, на его потенциал. Мы примерно определяем, совпадают ли ценности работника с ценностями компании, - пояснила Нуреева.

Для тех, кто хочет кардинально сменить сферу деятельности, существуют карьерные консультации.

Такой консультант помогает желающим составить резюме, натренировать для собеседования в определенную компанию. Бывает, что некоторые работают уже долгое время в одной компании, не "растут" и не знают, что делать дальше. Можно даже составить индивидуальный план развития, - продолжила она.

Во многом этот "застой" объяснялся снижением количества вакансии во время пандемии. Во время первого жесткого карантина осталась только сфера IT.

IT специалисты не пострадали - как их не хватало тогда, так и не хватает сейчас. Все остальные позиции были заморожены до улучшения ситуации. Сейчас же компании вновь возобновили деятельность и начали искать сотрудников. Сейчас нужны все профессии и востребованы такие позиции, как маркетологи, офис-менеджеры и администраторы, - рассказала Рената Нуреева.

Как правильно составить резюме и пройти собеседование?

Рената Нуреева рассказала о некоторых моментах, на которые в первую очередь обращают внимание рекрутеры.

По ее словам, часто встречаются два типа резюме – те, которые были созданы самостоятельно в Microsoft Word, и те, которые были составлены на специальных сайтах с помощью образцов.

Рекомендую делать их на рабочих сайтах, потому что там есть все необходимые графы. Резюме не будет "выглядеть неграмотным или визуально некрасивым". Многие делают сами в ворде, не соблюдаются границы, и визуально выглядит непривлекательно для работодателя, - пояснила она.

В первую очередь нужно обратить внимание на фотографию в резюме. Не рекомендуется делать стандартное фото 3х4, как на документы.

Нейтральный фон, своя фотография по пояс, легкая улыбка на лице. Советую одеться в нейтральных тонах, ни в коем случае не надевать декольте с глубоким вырезом. Идеальный вариант – Business Casual. Был такой случай, когда девушке с хорошо оформленным и структурированным резюме не звонили работодатели, никто не звал на собеседование. Поменяли ей фотографию, и сразу же позвонили и пригласили ее на интервью, как бы это смешно не звучало, но это так работает, - рассказала Рената.

Еще одним важным моментом является электронная почта.

Если вы хотите устроиться на хорошую работу, особенно, если это иностранная компания, то там будут учитываться все детали. Многие почтовые адреса могут содержать неприемлемые названия. Например "karamelka" - это звучит не серьезно, - сказала Рената Нуреева.

Также необходимо указать желаемое место работы, даже можно прописать сразу две-три синонимичные должности, где бы вы хотели работать.

Очень важно прописать структурно ваш опыт работы с подробным описанием обязанностей и достижений, обязанности рекомендую не списывать с должностной инструкции, а пишите более простым языком, чтобы каждый мог понять, чем вы занимались.

Свои достижения указывает только 1 процент из 100. Это заметно украсит ваше резюме и выделит среди остальных соискателей. Нужно указывать те достижения, которые перекликаются с искомой должностью - объяснила Рената.

Нет необходимости в "информации о себе" просто указывать такие пункты, как "коммуникабельность, ответственность, пунктуальность". Будет лучше, если вы напишите 7-10 предложений о том, почему именно вас должны взять на работу.

Рената Нуреева порекомендовала указать пройденные курсы и тренинги, максимум 10, которые подходят вам для вашей желаемой должности.

При назначении собеседования соискателю необходимо подготовиться к нему.

Нужно обязательно почитать информацию о компании. Это очень важно. Нужно хотя бы базово подготовиться - посмотреть сайт компании. На собеседовании часто задают стандартные вопросы – нужно рассказать о себе, назвать сильные и слабые стороны, объяснить, почему заинтересовала должность именно в этой компании. Рекомендую подготовиться хотя бы к этим базовым вопросам. В течение нескольких минут даже порепетировать дома можно будет- отметила Рената.

Мир меняется и сейчас уже рекрутеры не будут просить соискателя "продать ручку", и не будут устраивать стресс-тестирования.

Это уже "прошлый век", давно забытый. Сейчас стресс-интервью проводятся за редким исключением, например при приеме работников в авиасферу. Мир поменялся, и не только работодатель принимает решение о кандидате, но и кандидат принимает решение о компании. Задача работодателя не загнать в жесткий стресс, а заинтересовать кандидата к сотрудничеству. В нашем случае лучше обращаться с кандидатом приветливо и "раскрыть" его, - подчеркнула она.

Главное – не бояться!

Специалист по рекрутингу также дала рекомендации тем, кто боится сменить профессию.

Если сотрудник хочет сменить сферу, то можно выбрать что-нибудь, что соприкасается с онлайн и дистанционной работой. Кроме этого, нужно узнать, как на сферу влияет пандемия. Вы сами знаете, что существуют сферы, которые сильно пострадали от коронавируса. Нужно обращать внимание, актуальна ли она на время пандемии. Нужно не бояться меняться, это правда. Мир явно не будет прежним, и нужно пробовать. Конечно, это страшно. Однако лучше сделать это, чем жалеть и не сделать, - подчеркнула она.

В дополнение к своим словам, Рената Нуреева отметила, что большое количество компаний сейчас находятся в поисках сотрудников.

К слову, мониторинговое агентство Energyprom накануне опубликовало исследование о том, в каких специалистах нуждается наша страна, а также назвала самые дефицитные профессии.

В третьем квартале на электронной бирже труда (ЭБТ) было размещено 176 тысяч вакансий для квалифицированных работников. Количество размещенных резюме достигло 123,1 тысячи.

В связи с введением карантина наблюдалось снижение спроса и предложения в июле, но после поэтапного ослабления карантинных мер в августе наметилась тенденция роста числа вакансий и резюме.

Активнее всего размещали вакансии в Нур-Султане, Алматы, Карагандинской и Костанайской областях.

Соискатели наиболее активно размещали резюме в Нур-Султане и западных регионах - Мангистауской и Атырауской области.

Самые востребованные профессии в стране - дорожный рабочий, охранник, водитель автомобиля, учитель начальных классов и медицинская сестра.

Самые дефицитные профессии в третьем квартале - дорожный рабочий, охранник, официант, сварщик и водитель автомобиля.

В ТОП-10 дефицитных также вошли профессии слесаря-сантехника, учителя русского языка и литературы, монтажника, санитара и каменщика

Тем временем наиболее избыточные профессии в Казахстане - юрист, экономист общего профиля, учитель физической культуры и спорта и фельдшер.

В ТОП-10 избыточных также вошли профессии специалиста по найму, техника-технолога, учителя казахского языка и литературы, финансиста и эколога.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!