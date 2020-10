Месси выиграл "войну" у руководителя "Барселоны"

Кризис в знаменитом испанском футбольном клубе "Барселона", похоже, закончился. Ненавистный для многих Хосеп Бартомеу, занимавший пост президента "Барсы", подал в отставку, передает zakon.kz.

Недовольство руководством выражали и болельщики, и некоторые футболисты, в частности, многолетний лидер команды аргентинец Лионель Месси. Он на протяжении 3 месяцев искал способы сбежать из "Барселоны" без выплаты отступных, выражая недовольство работой Бартомеу, в том числе в связи с ухода из клуба его друга Луиса Суареса.

Накануне Бартомеу сообщил, что никуда уходить не собирается, и гордился трофеями, которые клуб выиграл в годы его работы на посту президента с 2014 года. Но не прошло и суток, как Хосеп согласился с мнением общественности и футболистов, что уход в отставку - лучшее решение в этот непростой период для команды. СМИ и болельщики отмечают, что данное событие можно смело назвать победой Месси. Многие предпролагают, что теперь аргентинец не будет искать новую команду.

В июне 2021 года в клубе должны пройти перевыборы президента – теперь их, во всей видимости, сдвинут на более ранний срок.

President Josep Maria Bartomeu announces the resignation of the FC Barcelona Board of Directors. pic.twitter.com/Xr9pBoUzHM