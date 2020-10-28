Горячие новости
Читайте также

Месси выиграл "войну" у руководителя "Барселоны"

В команде состоялась громкая отставка.

Фото : FC Barcelona28 октября 2020, 11:35

Кризис в знаменитом испанском футбольном клубе "Барселона", похоже, закончился. Ненавистный для многих Хосеп Бартомеу, занимавший пост президента "Барсы", подал в отставку, передает zakon.kz.

Недовольство руководством выражали и болельщики, и некоторые футболисты, в частности, многолетний лидер команды аргентинец Лионель Месси. Он на протяжении 3 месяцев искал способы сбежать из "Барселоны" без выплаты отступных, выражая недовольство работой Бартомеу, в том числе в связи с ухода из клуба его друга Луиса Суареса.

Накануне Бартомеу сообщил, что никуда уходить не собирается, и гордился трофеями, которые клуб выиграл в годы его работы на посту президента с 2014 года. Но не прошло и суток, как Хосеп согласился с мнением общественности и футболистов, что уход в отставку - лучшее решение в этот непростой период для команды. СМИ и болельщики отмечают, что данное событие можно смело назвать победой Месси. Многие предпролагают, что теперь аргентинец не будет искать новую команду.

В июне 2021 года в клубе должны пройти перевыборы президента – теперь их, во всей видимости, сдвинут на более ранний срок.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты