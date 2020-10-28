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Нурболат Айдапкелов возглавил бюро в Агентстве по реформам

Распоряжением Токаева.

Фото : dailynews.kz28 октября 2020, 12:16

Назначен руководитель Бюро нацстатистики Агентства по стратегическому планированию, передает zakon.kz.

Распоряжением главы государства Айдапкелов Нурболат Сергалиевич назначен руководителем Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, - сообщили в Акорде.

Ранее Нурболат Айдапкелов занимал должность председателя Комитета по статистике МНЭ РК.


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