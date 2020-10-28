Ослабление тенге объяснили в Нацбанке

Прежде всего, национальная валюта реагирует на падение цены на нефть.

Директор департамента монетарных операций Национального Банка Казахстана Нуржан Турсунханов прокомментировал ослабление тенге, передает zakon.kz.

Сегодня утром курс нацвалюты превысил 430,20 тенге, ослабев с прошлой пятницы на 0,54%.

По словам Турсунханова, прежде всего, национальная валюта реагирует на падение цены на нефть. Котировки нефти марки Brent снизились более чем на 3% в сравнении с прошлой пятницей и сегодня достигли уровня ниже 40,5 долларов за баррель.

Снижению цены способствуют опасения о замедлении спроса, в связи с резким ростом количества случаев заражения COVID-19 в ряде стран, включая США, Францию и Россию. Дополнительное давление на нефтяные котировки оказало сообщение Национальной нефтяной корпорации Ливии о восстановлении уровня добычи нефти до 1 миллиона баррелей в сутки. Дополнительным фактором давления на нефтяные котировки стали новости о более сильном, чем ожидалось, росте запасов сырой нефти в США, что компенсирует перебои с поставками из-за урагана "Зета", - пояснил он.

Негативный сентимент также отражают мировые фондовые рынки.

Рынок акций США падает последние три дня торгов на фоне паузы в переговорах по мерам поддержки экономики и пакету фискальных мер, а также ухудшения эпидемиологической ситуации. Рынки Европы снижаются на фоне введенных ограничительных мер, вызванных ростом числа заболеваний.

На этом фоне, наблюдается снижение спроса на рисковые активы развивающихся стран. В сравнении с пятницей мексиканское песо ослабло к доллару на 0,7%, российский рубль на 1,5%, бразильский реал на 1,6%, а турецкая лира на 2,9%. Курс турецкой лиры обновил рекордный минимум из-за напряженности в отношениях Турции с Францией и решением центрального банка сохранить ключевую ставку без изменений. Российский рубль слабел вслед за окончанием налоговой недели и общим трендом на рынках развивающихся стран. Помимо регулярных операций в рамках бюджетного правила и продажи остатка валюты от сделки по акциям Сбербанка, ЦБ РФ с 26 октября приступил к дополнительной продаже валюты в рамках сделки Министерства финансов с акциями ПАО "Аэрофлот", - объяснил он.

Обменный курс тенге формируется под воздействием внешних фундаментальных факторов и показывает динамику, соответствующую основным трендам на рынках энергоносителей и рынках развивающихся стран.

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