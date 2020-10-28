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Ослабление тенге объяснили в Нацбанке

Прежде всего, национальная валюта реагирует на падение цены на нефть.

Фото : Нацбанк РК28 октября 2020, 13:36

Директор департамента монетарных операций Национального Банка Казахстана Нуржан Турсунханов прокомментировал ослабление тенге, передает zakon.kz.

Сегодня утром курс нацвалюты превысил 430,20 тенге, ослабев с прошлой пятницы на 0,54%.

По словам Турсунханова, прежде всего, национальная валюта реагирует на падение цены на нефть. Котировки нефти марки Brent снизились более чем на 3% в сравнении с прошлой пятницей и сегодня достигли уровня ниже 40,5 долларов за баррель.

Снижению цены способствуют опасения о замедлении спроса, в связи с резким ростом количества случаев заражения COVID-19 в ряде стран, включая США, Францию и Россию. Дополнительное давление на нефтяные котировки оказало сообщение Национальной нефтяной корпорации Ливии о восстановлении уровня добычи нефти до 1 миллиона баррелей в сутки. Дополнительным фактором давления на нефтяные котировки стали новости о более сильном, чем ожидалось, росте запасов сырой нефти в США, что компенсирует перебои с поставками из-за урагана "Зета", - пояснил он.

Негативный сентимент также отражают мировые фондовые рынки.

Рынок акций США падает последние три дня торгов на фоне паузы в переговорах по мерам поддержки экономики и пакету фискальных мер, а также ухудшения эпидемиологической ситуации. Рынки Европы снижаются на фоне введенных ограничительных мер, вызванных ростом числа заболеваний.

На этом фоне, наблюдается снижение спроса на рисковые активы развивающихся стран. В сравнении с пятницей мексиканское песо ослабло к доллару на 0,7%, российский рубль на 1,5%, бразильский реал на 1,6%, а турецкая лира на 2,9%. Курс турецкой лиры обновил рекордный минимум из-за напряженности в отношениях Турции с Францией и решением центрального банка сохранить ключевую ставку без изменений. Российский рубль слабел вслед за окончанием налоговой недели и общим трендом на рынках развивающихся стран. Помимо регулярных операций в рамках бюджетного правила и продажи остатка валюты от сделки по акциям Сбербанка, ЦБ РФ с 26 октября приступил к дополнительной продаже валюты в рамках сделки Министерства финансов с акциями ПАО "Аэрофлот", - объяснил он.

Обменный курс тенге формируется под воздействием внешних фундаментальных факторов и показывает динамику, соответствующую основным трендам на рынках энергоносителей и рынках развивающихся стран.


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