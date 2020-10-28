Депутат призвал правительство Казахстана вернуть выплаты медикам

Иначе может оказаться так, что в нужный критический момент казахстанцев будет некому спасать.

Вернуть отмененные ранее министерством здравоохранения выплаты медицинским работникам, заболевшим коронавирусной инфекцией, призвал правительство в своем депутатском запросе Азат Перуашев. Такое заявление он сделал на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК, передает корреспондент zakon.kz.

Так, 21 октября текущего года министерство здравоохранения заявило об отмене выплат медработника, заболевшим COVID-19. Как заявил вице-министр Марат Шоранов, цитирую: "Это не страховой случай, это была единовременная выплата за риск, действовавшая на период ЧП и карантина. Сейчас стационары не перегружены, риска летального исхода среди медиков сведен к нулю". В случае, если же заражение медиков все-таки произойдет, то Минздрав предлагает рассмотреть меры их поддержки за счет профсоюза и местных исполнительных органов. Между тем ровно за две недели до этого решения Минздрава Президент Токаев на совещании по подготовке ко второй волне пандемии коронавируса поручил немедленно выплатить медицинским работникам надбавки, не создавая игры с цифрами и бюрократических препонов, так как медики – это наш главный ресурс и они не должны выпрашивать свои деньги, - напомнил Перуашев.

Также, по его словам, несколькими днями ранее на расширенном заседании депутатов фракции партии "Nur Otan" спикер и депутаты Мажилиса подвергли жесткой критике многочисленные факты срывов положенных выплат медработникам из-за бюрократии чиновников.

Депутатам фракции "Ак жол" также поступают многочисленные жалобы врачей из разных регионов о волоките и унизительных хождениях по кабинетам тех самых людей в белых халатах, которые в самый тяжелый период месяцами не видели свои семьи, боролись за жизни других людей и пострадали в этой борьбе. И вот, получается, ответ Минздрава на поручение Президента и возмущения общества. Причем в тот самый момент, когда весь мир накрывает очередная волна пандемии, в отдельных европейских странах количество заболевших в день превышает 40 тысяч человек. В соседней России ежедневно заражаются около 17-18 тысяч человек, а умирают боле 300 человек, - отметил мажилисмен.

Депутат добавил, что в самом Казахстане ситуация, безусловно, лучше, но тенденция роста заражений так же налицо.

На этом фоне тем более важно было бы показать медикам, стоящим на передовой войны с коронавирусом, что государство заботится о них и поддерживает в трудную минуту. Вместо этого чиновники наносят удар в спину этим честным людям, многие их которых задумываются, нужны ли такому государству их жертвы, их героизм и милосердие больным. Кто проявит милосердие к ним самим в случае заражения? –задался он вопросом.

Так как вице-министр Шоранов "переложил ответственность за отмененные выплаты на местные бюджетные профсоюзы самих медработников", во фракции "Ак жол" попытались выяснить возможности этих инстанций. Напомним, что ранее медикам, заболевшим на рабочем месте, полагалась выплата в 2 миллиона тенге, а в случае смерти их семьям выплачивали 10 миллионов тенге.

Теперь же на наши вопросы получен ответ, что профсоюзы в указанных случаях могут выплатить не более трех месячных окладов в качестве лечебного пособия. В случае длительного лечения всей семьи, а заражение так и происходит, этих денег может не хватить даже на медикаменты и питание. А в местных бюджетах вообще нет такой статьи расходов, следовательно, и выплат не предусмотрено, - подчеркнул парламентарий.

В связи с этим Перуашев заявил, что депутатская фракция "Ак жол" выражает свое возмущение подобным отношением к самопожертвованию наших медиков, как и вольным обращением чиновников к собственным решениям.

Получается, Минздрав настоящий хозяин своего слова: захотел - дал слово, захотел - забрал обратно. Если риски заражения сведены к нулю, как сказал вице-министр, то нечего опасаться и затрат бюджета. Гораздо дороже обойдутся репутационные издержки государству от такого решения. Мы убедительно просим правительство повторно рассмотреть данный вопрос и сохранить указанные выплаты. В противном случае может оказаться так, что в нужный критический момент будет некому спасать наших граждан. А такая ситуация нехватки врачей и медработников уже была в июне-июле, когда пара-тройка медсестер днем и ночью бегали между койками и ставили системы и кислородные аппараты десяткам больных. Мы как-то быстро забыли, как тогда бросали в бой студентов и волонтеров помогать оставшимся врачам. Давайте вовремя ценить своих людей, - заключил депутат.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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