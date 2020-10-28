Водителя троллейбуса, сбившего пешехода в Алматы, осудили на 2,5 года

Он был взят под стражу в зале суда.

В Алматы завершился суд над водителем, сбившем насмерть пешехода в начале января 2020 года, передает zakon.kz.

Его осудили к 2,5 годам.

По словам заместителя начальника Управления дознания ДП Алматы Салтанат Хишанло, водитель троллейбуса в болезненном состоянии, управляя технически исправным троллейбусом, ехал по улице Сатпаева в восточном направлении. Около 23:00 часов в опасных условиях он не предпринял всех мер предосторожности для контроля транспортного средства.

Продолжая движение с прежней скоростью, он выехал с проезжей части на парковочную зону с южной дороги, где допустил наезд на припаркованные автомобили марок "Хонда", "Лексус" и "Тойота". Далее троллейбус допустилт наезд на 32-летнего пешехода, который находился на тротуаре. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия, – сказала она.

Досудебное расследование по факту было зарегистрировано в ЕРДР по ст.345 ч.3 УК РК. Проведены соответствующие экспертизы.

Производство по этому уголовному делу было завершено и направлено в суд, приговором которого водитель троллейбуса был признан виновным в совершении ДТП со смертельным исходом. Ему было назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с [лишением] права управлять транспортным средством сроком на пять лет. Мера пресечения в отношении подозреваемого была изменена и он был взят под стражу в зале суда, - резюмировала Хишанло.

Смертельное ДТП с участием троллейбуса №12 произошло 5 января 2020 года. По словам очевидцев происшествия, водитель общественного транспорта ехал по Сатпаева на восток. Не доезжая до улицы Розыбакиева, он резко ушел вправо, врезался в припаркованные Lexus GS300 и Honda Accord. Остановился троллейбус только после столкновения с деревом. Очевидцы также рассказали, что троллейбус сбил пешехода. Проходившие мимо люди попытались столкнуть троллейбус, так как пострадавшего зажало под ним. От полученных травм мужчина скончался на месте.

На следующий день представители "Алматыэлектротранс" сообщили в Facebook, что в момент аварии водитель троллейбуса был в бессознательном состоянии из-за внезапно повысившегося кровяного давления.

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