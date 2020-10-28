Два клуба из Казахстана сыграют в Лиге чемпионов

Они начнут сразу с 1/16 финала.

УЕФА объявил формат проведения Лиги чемпионов по футзалу сезона-2020/21 и состав участников. Выяснилось, что Казахстан, как и предыдущие несколько лет, представят сразу два клуба, передает zakon.kz.

Титулованный в Европе и Казахстане алматинский "Кайрат" и "Актобе" из одноименного города поборются за титул победителя Лиги чемпионов. Благодаря высокому рейтингу Казахстана в футзале, обе наши команды начнут выступления с раунда 1/16 финала вместе с грандами европейского футзала из Испании, Португалии, России, а также командой из Словении. До 1/16-й финала команды с рейтингом пониже сыграют в предварительном раунде за право войти в число его участников.

На данный момент известно, что предварительный раунд состоится 24–29 ноября этого года, а 1/16 финала, которая интересна казахстанским болельщикам, намечена на 12–17 января 2021 года (жеребьевка состоится 9 декабря этого года). 1/8 финала пройдет 16–21 февраля 2021 года, игры решающих стадий намечены на апрель*-май 2021 года.

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